Başkan Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Başkan Erdoğan kritik toplantıya video konferansla katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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