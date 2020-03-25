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Başkan Erdoğan video konferansla G20 zirvesine katılacak

Başkan Erdoğan video konferansla G20 zirvesine katılacak

25.03.2020, 23:31

Başkan , yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

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