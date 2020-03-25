Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşa verilecek destekleri açıkladı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından müjdeleri tek tek duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi. İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DUYURDUĞU MÜJDELER; 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak. Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak. Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak