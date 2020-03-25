Benzinde peş peşe indirimler sevindiriyor

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart'ta, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt pompa fiyatlarının da gerilemesiyle benzin ve motorin satışında yaklaşık 81 milyon litreyle tarihi rekora imza atıldı.

Türkiye'de 11 Mart itibarıyla benzinin pompa fiyatında 60 kuruş, motorinin pompa fiyatında ise 56 kuruş indirim uygulandı. Bugünden geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim daha bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.96 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,10 liraya gerileyecek.