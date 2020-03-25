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Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

25.03.2020, 15:00

’ın eşi ’ın 88 yaşında vefat eden annesi , Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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