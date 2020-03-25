  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

25.03.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,15:34

İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA