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Başkan Erdoğan, merhum 'nu vefatının 11. yılında andı

Başkan Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

25.03.2020, 14:24

Başkan , Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı 'nu vefatının 11. yılında andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


Merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Yazıcıoğlu'nun "Siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum." dizeleri de yer aldı.

AA

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