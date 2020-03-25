‘Gençler bana bir şey olmaz demesin’

Korona virüsün gençleri yaşlılar kadar etkilemediği virüsün gençlere bulaşmadığı yönündeki iddialar boş çıktı. Ölenlerin büyük oranını yaşlılar oluştursa da virüs gençleri de ölüme sürükleyebiliyor. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada bu konuda uyarılarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, virüs konusunda gençleri uyararak, "Gençler bana bir şey olmaz demesinler, hepimiz aynı gemideyiz bunu unutmasınlar. Korona virüse yakalanan bir gencin haftalar boyunca hastanede kalabileceğini bilsinler. Hatta bunun ölümle bile sonuçlanma ihtimali var. Bu yüzden rahatça sokaklarda dolaşmaları, sanki tatildeymiş gibi özgürce dışarı çıkmaları tehlikeli" dedi.

GENÇLER TAŞIYICI

Yaşlılara hareket eden ve kötü davranan bazı gençler olduğunu da hatırlatan Kaya, "Virüsü yaşlılar bulaştırmıyor, sadece onların yaşları itibari ile korumak için dışarı çıkmasınlar istiyoruz. Gençler daha çok taşıyıcı olma riskiyle karşı karşıya. Ama bir kişinin kısa sürede 5 kişiye bulaştırdığını ve zincirin halka halka yayıldığını göz ardı edemeyiz. O yüzden onlar da kendilerine çekidüzen vermeli ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tüm kurallara riayet etmeli" dedi.

FATİH ŞENDİL