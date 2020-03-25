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Gözlem altındaki Faslı hastaneden kaçtı

Gözlem altındaki Faslı hastaneden kaçtı
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Denizli'de korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Faslı Nadia Atbeghail (52), polisi harekete geçirdi. Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre, karantinaya alınmak istemeyip, saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Arama çalışması sonucu Pamukkale ilçesindeki evinde bulunan kadın, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

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