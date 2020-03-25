Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vefat yıl dönümünde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ölümünün 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ölümünün 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." dedi. Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz. pic.twitter.com/PQCK9Yb4TW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020