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Haberler Gündem İtalya'da koronavirüsten ölen ilk hasta hakkındaki detay şok etti

'da koronavirüsten ölen ilk hasta hakkındaki detay şok etti

İtalya'da koronavirüsten ölen ilk hasta hakkındaki detay şok etti

25.03.2020, 10:39

'in Wuhan kentinde başlayan ve Antartika hariç tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülke oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçerken ülkenin "bir numaralı hasta"sı hakkındaki gerçekler ise şoke etti. İşte merak edilenler...

Şu ana kadar 6 bini aşan can kaybıyla dünyada en fazla ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan 'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi.

38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

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