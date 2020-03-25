  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İzmir Büyükşehir’de ‘Korona’ toplantısı

Büyükşehir’de ‘Korona’ toplantısı

İzmir Büyükşehir’de ‘Korona’ toplantısı
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda "Kriz belediyeciliğine geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü korona virüs salgınıyla mücadele için kullanacağız" dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle maske üretimine başladı. Büyükşehir'e bağlı 'Meslek Fabrikası', dikiş eğitmenleriyle günde ortalama 2 bin maske üretmeyi hedefliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Büyükşehir’de ‘Korona’ toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA