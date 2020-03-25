İzmir Büyükşehir’de ‘Korona’ toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda "Kriz belediyeciliğine geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü korona virüs salgınıyla mücadele için kullanacağız" dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle maske üretimine başladı. Büyükşehir'e bağlı 'Meslek Fabrikası', dikiş eğitmenleriyle günde ortalama 2 bin maske üretmeyi hedefliyor.