Kan grubunuza göre doğru beslenin

'A’ kan grubuna sahip olan kişiler korona virüsten daha çok etkilenirken, ‘0’ grubundakiler daha dirençli. Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için hangi kan grubunun nasıl beslenmesi gerektiğini Yeni Asır’a anlattı.

Korona virüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerden İtalya, Çin ve İran'da A kan grubuna sahip insan sayısının çoğunlukta olduğuna dikkat çeken Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, "Çin'de 7 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma bu gerçeği ortaya koydu. Korona virüs salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. A kan grubuna sahip kişilerin beslenme düzenleri bozuk olduğu için bağışıklık sistemi çöküyor" dedi.



'A' GRUBU DİKKAT!

Kırmızı et yedikleri zaman A kan grubundakilerin bağışıklık sisteminin bozulduğunu belirten Bulut, "Bu yüzden bağırsak yeterli emilim yapamadığı için beslenemiyor. Kan grubu A olanlar yeşil mercimek, patlıcan ve bamya yesin" önerisinde bulundu. Virüse karşı en dirençli olan kan grubunun ise, 0 olduğunu söyleyen Bulut, "0 kan grubundakiler ağırlıklı olarak kırmızı et yesinler fakat ekmek ve süt ürünlerinden mutlaka uzak durmalılar" diye konuştu. Bulut, B grubundakilerin ise bağışıklık sistemini güçlü tutabilmeleri için et ve süt ürünlerini aynı anda tüketmelerinin sakıncalı olduğunu söyledi.



'A' GRUBUNDAKİLER DOĞAL VEJETARYENDİR

Korona virüsü A gruplarının çoğunlukta olduğu yerleri vuruyor. Bunun nedeni ise, A kan grubuna sahip insanların beslenme düzeninin bozuk olması. Alışık olduğumuz beslenme kültürü A grubunu zayıflattığı için, bu grup kırmızı etten uzak durarak kendine has bir beslenme kültürü oluşturması lazım. A kan grubundaki kişiler alabalık, levrek ve lüfer cinsi balıkları yiyebilir. Ayrıca bu grup için zeytinyağı, limon, soya, fasulye, nohut, yeşil mercimek, patlıcan, bamya, defne ve sirke çok faydalıdır. Patlıcan ve yeşil mercimeğin içindeki etken maddeler, korona virüsün hücreye yapışmasını önler.



'B' GRUBU ET VE SÜT ÜRÜNLERİNİ BİRLİKTE YEMEMELİ

B grupları etçidir. Bu gruptakiler hem et hem de süt ürünlerini yiyebilir. Fakat bunları birlikte yemesi tehlikelidir. Mesela kaşarlı köfte yerse zarar verir. Kebabın yanında ayran ve ya yoğurt yer içerse zarar görür. B grupları kanatlı hayvanların etinden uzak durmalıdır. Bu gruptakiler tavuk ürünleri piyasaya çıktığı için çok zarar gördüler. Dünyada en uzun yaşayan insanlar genelde B kan gruplarıdır. Sıcak bölgelerde doğan B grupları tahıl ürünleri yememeli. Soğuk bölgelerde doğan B grupları ise süt ürünlerine karşı hassas davranmaları gerekiyor. B grubu insanların bağışıklık sisteminin zarar görmemesi için kırmızı mercimek, tahin, bulgur, tavuk eti, susam yemeyi bırakmaları lazım.



'AB' GRUBU ET YİYEBİLİR

AB grupları ise A ve B olduğu için çok konvansiyonel bir kandır. Korona virüse karşı direnci en yüksek olan her türlü eti yemeğe açık olan 0 kan gruplarıdır. Sıfır grupları ağırlıklı olarak et yiyebilirler ama ekmek ve süt ürünlerinden uzak durmalılar.



'0' GRUBUNUN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ

Genellikle Araplar '0' kan grubuna sahiptir. Sıfır grupları ekmek ve süt ürünlerinden, meyvelerden elma, sebzelerden de karnabahar ve lahanadan uzak durdukları zaman bağışıklık sistemleri güçlü olur. Virüs bunlara zarar bile veremez. Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu '0' grubudur.

TOLGA TEKİN