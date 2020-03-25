Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 16. yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 16. bölüm tek parça canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? İşte, Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izleme ekranı!

Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izle! ATV'nin merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman 16. bölüm tek parça canlı izle! Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler, "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sözleriyle link aramaya başladı. Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM TEK PARÇA CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR...

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?