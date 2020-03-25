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Haberler Gündem MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

: 'ın kuzeyinde 'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

25.03.2020, 23:36

(), 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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