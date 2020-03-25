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MSB kriz merkezi kurdu

MSB kriz merkezi kurdu
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Milli Savunma Bakanlığı, birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kurdu.

ŞU ANA KADAR VUKUAT YOK
Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların yönetildiği merkezden Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Alınacak ne tedbir varsa aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi.

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