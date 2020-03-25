  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Şenlik iptal edildi maketler ilgi çekti

Şenlik iptal edildi maketler ilgi çekti

Şenlik iptal edildi maketler ilgi çekti
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İspanya'da 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' ilan edilen Las Fallas şenliği, korona virüsü nedeniyle ertelendi. 19 Mart'a kadar 15 gün boyunca her yıl düzenlenen etkinlik için karton ve kağıtlardan çok sayıda devasa maket ve heykeller yapılmıştı. Maske takmış insan kafası da ilginç görüntüler oluşturdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenlik iptal edildi maketler ilgi çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA