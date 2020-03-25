Şenlik iptal edildi maketler ilgi çekti

İspanya'da 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' ilan edilen Las Fallas şenliği, korona virüsü nedeniyle ertelendi. 19 Mart'a kadar 15 gün boyunca her yıl düzenlenen etkinlik için karton ve kağıtlardan çok sayıda devasa maket ve heykeller yapılmıştı. Maske takmış insan kafası da ilginç görüntüler oluşturdu.