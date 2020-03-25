Son dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün düzenli olarak koronavirüs vakalarını sosyal medya hesabından açıklıyor. Vakalarla iligli son bilgileri paylaşan Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasın, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerine yer verdi.
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