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Haberler Gündem Son dakika: TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlamaları ertelendi

Son dakika: 'nin 100. yıl dönümü kutlamaları ertelendi

Son dakika: TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlamaları ertelendi

25.03.2020, 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,14:49

Son dakika haberine göre Başkanı Şentop: "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

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