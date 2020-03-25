Sosyal devlet mesaisi

Başkan Erdoğan, kabine üyeleri ile toplantı gerçekleştirdiği anlara ilişkin bir video paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la yaptığı görüşmede okulların durumu ile ilgili Bilim Kurulu kararlarını işaret eden Erdoğan, faturalar ile ilgili de vatandaşları rahatlatacak bir açıklama yaparak, “Sosyal devlette doğalgaz, elektrik kesme diye bir şey olamaz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili tedbirleri eşgüdümlü çalışmalarla değerlendirdiklerini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kabine ile yaptığı toplantıda da dikkat çeken mesajlar verdi.

İŞİN EHLİ BİLİM KURULU

Okulların tatilini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile değerlendiren Erdoğan, "Uzaktan eğitimin teknolojisi mevcut ama geliştirmek suretiyle hareket edeceğiz. Okulların tatili ile ilgili süreci Bilim Kurulu ile de bir görüşün. Uzatılabilir de, uzatılamayabilir de. İşin ehli onlar. Bilim Kurulu uzatalım derse uzatalım. Uzatmayalım derse uzatmayalım." dedi.

Çalışmalarını Tarabya Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım-Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de bilgi aldı.

ELEKTRİK DOĞALGAZ KESİLMEZ

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konu da değerlendirildi, Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğalgaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz. Devletimiz sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette böyle bir adım atılamaz" dedi.





Başkan Erdoğan, korona virüsü tedbirleri ve virüsle mücadele çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

'Hesabını sorarız'

Konuşmasında yurt dışına mal kaçıranların yaptırıma çarptırılacağını da ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Ürünleri yurt dışına değişik kanallarla kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ülkemizin içinde fahiş fiyatlarla satanlara da bunun hesabını sorarız. Turizmde 14 günde geri ödeme konusunu da Hazine ve Maliye Bakanlığı da, Turizm Bakanlığı da sürekli görüşüyor."

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinin gidişatını değerlendirdi.