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Haberler Gündem Türk mahallesi hala çok yoğun

hala çok yoğun

Türk mahallesi hala çok yoğun
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İngiltere'de korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülke genelinde sessizlik hakim oldu. 300 bin Türk'ün yaşadığı başkent Londra'da sessizlik hakim. Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Londra'da bulunan Harringay bölgesinde ise sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklar hareketli. İngiltere genelinde alınan önlemler gereği evlerinden çıkamayan vatandaşlar market alışverişini online gerçekleştirirken, Türk mahallesinde manav, bakkal ve fırın aktif bir şekilde çalışıyor.

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