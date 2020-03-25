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Yaşlı amcalar polisten saklanmaya çalıştı

Yaşlı amcalar polisten saklanmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından evlerine döndürüldü. 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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