60 yaş üstü 2 hasta taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Konuşmasına tüm Türkiye'ye seslendiğini belirterek başlayan Bakan Fahrettin Koca, yoğun bakım koşullarında tedavi edilen 2 hastanın taburcu edildiğini duyurdu.



ARACI OLMAYIN

Koca, "Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Tokalaşıp tokalaşmamakta, misafirliğe gitmemekte, kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağlı. Bu mücadelede birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüyüz" diye konuştu. Gençlere de seslenen Koca, "Sizler öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Virüs genç, yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok" dedi.



KORONAYA 15 KURBAN DAHA VERDİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri Twitter'dan açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı konuldu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadelerini kullandı.



Toplam 26 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de iyileşen hasta sayısının 26 olduğunu belirterek, "Hem test sayısını, hem vaka sayısını, hem kaybettiğimiz hasta sayısını, hem de iyileşen hasta sayısını dijital ortamda paylaşacağız. Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldu" ifadelerini kullandı.



Eğitime verilen ara 30 Nisan'a uzadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, "Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu" dedi. Bu süreçte öğrencilerin sağlığının en önemli konu olduğunu kaydeden Selçuk, "Ortaya çıkacak ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.