En büyük risk ABD ve İspanya’da

İspanya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 738 arttı. İspanya ordusu NATO’dan solunum cihazı, koruyucu ekipman ve test kiti istediklerini duyurdu.

Korona virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da büyük merkezlerde vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 820'ye yükselirken, toplam vaka sayısı da 70 bine çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ölü sayısının 2 bine ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 25 bine yaklaştığını bildirdi. Hızla vaka sayısının arttığı ABD ise, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 55 bin 231 vakanın bulunduğu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 801 olarak açıklandı.

İSPANYA ÇİN'İ GEÇTİ

Virüsün İtalya'nın özellikle kuzeyinde hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 33 bine yükselirken; 159 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 23 binden fazla kişide virüs tespit edildiği ve bin 102 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 42 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 434'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 423'e, vaka sayısının da 8 bin 164'e çıktığı belirtildi.