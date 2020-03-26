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Göçmenlere Türk askerinden yardım eli

Göçmenlere Türk askerinden yardım eli
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından yurtdışına gitmek isteyen göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor. Kuşadası Körfezi'nden lastik botla hareket eden 36 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu 50 düzensiz göçmen, Yunanistan sınırında Yunan askerleriyle karşılaştı. Yunan askerleri, lastik bota ateş açıp Türk karasularına ittirdi. Kurşunların isabet etmesiyle batmak üzere olan lastik botta, göçmenlerin yardımına Türk askerleri yetişti. 29'u çocuk, 12'si kadın 50 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

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