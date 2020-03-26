Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi..-
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge! Hepsi ertelenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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