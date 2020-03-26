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Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge! Hepsi ertelenecek

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge! Hepsi ertelenecek

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge! Hepsi ertelenecek

26.03.2020, 09:06

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi..-

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