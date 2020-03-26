İzmir’de vaka sayısı ülke ortalamasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gazeteci Yılmaz Özdil'in İzmir'de korona virüs vakaları hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Özdil'in açıklamalarına sosyal medyadan sert tepki gösteren ve İzmir'de korona virüs enfekte hasta sayısının Türkiye ortalaması seviyesinde olduğunu söyleyen Dağ, "Kıymetli İzmirliler, Cem Uzan'ın eski trolü, çok ünlü düşünür Yozdil'in provokatif söylemlerini lütfen ciddiye almayalım. Böyle dönemlerde etki ajanları provokasyon yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR