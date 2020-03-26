KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM tercih kılavuzu...

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığını sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih işlemlerinin ne şekilde olacağı ve başvurulacak pozisyonlar merak ediliyor. İşte ÖSYM KPSS 2020/5 tercih kılavuzu...
Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih yapacak adaylar başvuru şartlarını merakla araştırıyor. İşte 2020/5 KPSS tercih kılavuzu...
KPSS-2020/5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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