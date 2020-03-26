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Haberler Gündem Otobüs seferleri durma noktasında

Otobüs seferleri durma noktasında

Otobüs seferleri durma noktasında
Giriş Tarihi: 26.3.2020

İçişleri Bakanlığı'nın yolcu otobüslerinin yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilmesine yönelik kararının ardından bazı seyahat acenteleri sefer sayılarını düşürdü. Firmaların bu kararı daha önceden bilet alan veya bilet almaya gelen yolcuları sıkıntıya düşürdü. Şehir dışından geldiğini ancak memleketine dönemediğini belirten Ender Karakuş, "Daha önce bilet almıştım, şimdi gidemiyorum. Mağdur oldum" dedi. Bir seyahat firması yetkilisi Hasan Nalbantoğlu ise alınan kararın sağlık açısından doğru olduğunu ancak ekonomik anlamda kendilerini sekteye uğratmasından dert yandı.

YEŞİL KOLTUK UYGULAMASI
İzmir'de toplu ulaşımda "yeşil koltuk uygulaması" başlatıldı. Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.

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