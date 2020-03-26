Plastikte 120 saat canlı kalabiliyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, korona virüsün tutunduğu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine ilişkin bilgi verdi. New England Journal of Medicine'de yeni bir makale yayımlandığını belirten İlhan, "Virüsün çelik yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği belirlendi, plastikte 5 gün (120 saat) havada 3 saat, alüminyumda 2-8 saat, korunmak için de sık kullanılan ameliyat eldivenlerinde 8 saat, tahtada ve camda 4 gün (96 saat) kalabildiğini gösteriyor" diye konuştu.

SAÇ VE SAKALA DİKKAT

Virüs bulaşınca vücuttaki en riskli yerlerden birinin saç ve sakal olduğuna işaret eden Prof. İlhan, "Saç ve sakal, virüsün üremesi için uygun yerler. Bu nedenle saç ve sakalın kısa kesilmesi ve gerekli yerlerde bone kullanılması gerekiyor" dedi.