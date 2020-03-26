Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı hangi tedbirler alındı?

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken alınan tedbirler de artırılmaya devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Türkiye'de de bu uygulamaya gidilip gidilmeyeceği merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor. İşte merak edilenler...

CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun flaş açıklamaları:

Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı.

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

Bir Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.