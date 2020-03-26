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Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

26.03.2020, 22:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,22:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs yeni vaka sayısını sosyal medyadan açıkladı. Bakan Koca, "Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"16 HASTAMIZI KAYBETTİK"

Bakan Koca, "Test sayımız dün 5.035'ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur'da koronavirüs tedbirleri sürüyor Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 500 bini aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

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