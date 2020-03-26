THY’nin yolcu uçakları kargo taşıması yapıyor

Turkish Cargo, korona virüsü sürecinde Türk Hava Yolları'nın (THY) dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak THY'nin yolcu uçakları ile de taşıma yapmaya başladı. Yolcu uçağı ile yapılan kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart'ta İstanbul-Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş, Tel Aviv, Amsterdam gibi destinasyonlara da kargo taşıması planlayarak, 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu. İlaç ve tıbbi ekipmanların tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında da köprü vazifesi gören Turkish Cargo Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.