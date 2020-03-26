  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem THY’nin yolcu uçakları kargo taşıması yapıyor

’nin yolcu uçakları kargo taşıması yapıyor

THY’nin yolcu uçakları kargo taşıması yapıyor
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Turkish Cargo, korona virüsü sürecinde Türk Hava Yolları'nın (THY) dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak THY'nin yolcu uçakları ile de taşıma yapmaya başladı. Yolcu uçağı ile yapılan kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart'ta İstanbul-Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş, Tel Aviv, Amsterdam gibi destinasyonlara da kargo taşıması planlayarak, 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu. İlaç ve tıbbi ekipmanların tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında da köprü vazifesi gören Turkish Cargo Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY’nin yolcu uçakları kargo taşıması yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA