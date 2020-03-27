2 hain saklandıkları evlerde yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adresler tespit edilen Şiyar Salah Hüseyin isimli terörist Midyat'ta babasının evine yapılan operasyonla, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist ise Batman'da Atatürk Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin evlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve sim kart ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Teröristler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.