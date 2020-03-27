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ABD’de sağlıkçılar çöp poşeti giyiyor

ABD’de sağlıkçılar çöp poşeti giyiyor
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Ölümcül korona virüs salgınıyla boğuşan ABD'de hastanelerdeki sağlık çalışanları tükenen tıbbi malzemeler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Salgın nedeniyle dolup taşan hastanelerde tıbbi malzemeler hızla tükenirken, New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler, virüsten korunmak için çöp poşeti giyindi. Virüsün korkunç boyutlara ulaştığı da sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serildi.

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