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Haberler Gündem Albayrak: Dayanışmaya ihtiyaç var

Albayrak: Dayanışmaya ihtiyaç var

Albayrak: Dayanışmaya ihtiyaç var
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" dedi.

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