Beştepe Millet Camii'nde Diyanet tarafından belirlenen az sayıda katılımla cuma namazı kılındı

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak Beştepe Millet Camii'nde bugün, cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağını duyurdu.

Beştepe Millet Camii'nde ise bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı idrak edildi.

SADECE MİLLET CAMİİ'NDE KILINDI

Diyanet cuma namazı öncesi yaptığı açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer vermişti.

SAFLAR ARASI SOSYAL MESAFE

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbeyle başladı. Hutbe televizyonlar aracılığıyla canlı verildi.

Cuma namazında saflar arası sosyal mesafe kuralının uygulanması ise dikkatlerden kaçmadı.