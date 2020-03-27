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’ne 1000 virüs tanı kiti

Ege Üniversitesi’ne 1000 virüs tanı kiti
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi. Covid- 19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen hastaneye Sağlık Bakanlığı'nın ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık çalışanları için gönderilen 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ile diğer koruyucu malzemelerin de kullanımına başlandığını ifade etti.

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