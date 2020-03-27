G-20 liderleri virüs gündemiyle toplandı

Başkan Erdoğan, yeni tip korona virüs gündemiyle toplanan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katıldı. 2 saat 20 dakika süren kritik zirvede virüsle mücadele için uluslararası işbirliğine dikkat çeken Erdoğan, bu konuda ortak bir fon oluşturulabileceği mesajı verdi.

Yeni tip korona virüs tehdidine yönelik atılacak ortak adımları ele almak üzere yapılan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, dün videokonferans yönetimiyle gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki Huber Köşkü'nden zirveye katıldı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G-20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu eşlik etti.

GÜNDEM ORTAK MÜCADELE

G-20 dönem başkanı olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlık ettiği zirvede yeni tip korona virüsün dünya genelinde yayılımını engellemek için ortak atılabilecek adımların yanı sıra salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkisi ele alındı. Toplantıda yeni tip koronavirüs ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret eden Başkan Erdoğan, bu mücadele için uluslararası bir fon oluşturulabileceği mesajını verdi.

Başkan Erdoğan ve kurmayları zirveye İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı.



ORTAK POLİTİKA VURGUSU

Başkan Erdoğan liderlere, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur" dedi.