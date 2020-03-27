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. ’in hadisi örnek gösterildi

Hz. Muhammed’in hadisi örnek gösterildi
Giriş Tarihi: 27.3.2020

ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed" ifadeleri kullanıldı. Hz. Muhammed'in, "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin ama veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisinin okurlarla paylaşıldığı haberde ayrıca Hz. Muhammed'in, insanları hijyenik uygulamalara uymaya da teşvik ettiği de hatırlatılarak, "Temizlik, imanın yarısıdır. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın" tavsiyeleri de aktarıldı.

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