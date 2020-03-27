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İçişleri Bakanlığı’ndan semt pazarı düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı’ndan semt pazarı düzenlemesi
Giriş Tarihi: 27.3.2020

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

SOSYETE PAZARI KRİTERİ
Genelgede, "Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacaktır" denildi. Bakanlıkça yayınlanan bir başka genelgeyle de, belediye meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

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