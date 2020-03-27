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İnfaz taslağı Başkan’da

İnfaz taslağı Başkan’da
Giriş Tarihi: 27.3.2020

, yaklaşık 100 bin mahkumun cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz düzenlemesini iktidar ortağı ve muhalefet partileri ile istişare ettikten sonra Başkan Erdoğan'a sundu.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans ile yapılan infaz düzenlemesi toplantısında, kurmaylarından MHP ile sürecin dikkatli davranılarak yürütülmesini istemişti. 2 saat süren toplantıda taslak üzerinden tekrar çalışılarak muhalefet ve MHP ile görüşülmesi kararı alınırken, Erdoğan'ın MHP ile ittifakta hassasiyetini yinelediği öğrenildi. Erdoğan, "Problem yaşanmasına izin vermeyin, çok hassas davranın" talimatını verdi.

ERKEN YAŞ YARIN MECLİS'TE
Edinilen bilgiye göre toplantıda, erken yaşta evlilikler ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Bazı kurmayların çekincelerini dile getirdiği öğrenilirken, Erdoğan, erken yaşta evliliklerin infazdan önce en geç cuma günü Meclis'e gelmesini istedi. Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulması bekleniyor.

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