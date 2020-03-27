Kuzey Irak şehitleri toprağa verildi

Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ve Uzman Çavuş İsmail Karataş, dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.Şehit Karakaya için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Turgutlu Şehitliği'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede baba İbrahim, anne Ümmü ve asker kardeşi Uğur Karakaya ayakta durmakta zorlanırken şehidin nişanlısı Havva ve annesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktüler.

Korona virüs önlemlerinin üst seviyede olduğu cenazelerde cemaate sürekli sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Korona virüs önlemlerinin de üst seviyede olduğu cenazede sosyal mesafe konusunda cemaat sürekli uyarıldı. Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25) ise, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Cenaze öncesi şehidin ailesinin evi ve mahalle meydanı dezenfekte edildi. Törene katılanlara ise maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Karataş'ın naaşı kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İsmail Karataş

Onur Karakaya



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