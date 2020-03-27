‘Mayıs sonu sağlık baharı’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada, 'Tek tek hepbirlikte' sloganına topyekün uyulması durumunda Mayıs sonunda dünyayı saran korona virüs salgınında önemli bir rahatlama olacağını umduğunu belirtti. Kendi yakınları dahil herkesin virüs tehlikesinin ne zaman sona ereceğine ilişkin sorular sorduğunu belirten Özlü, "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın ve devletin diğer kurumlarının aldığı tedbirlere harfiyen riayet edilirse, evden çıkılmazsa, hastalığın başladığı günden itibaren yapılan çizelgelere göre benim tahminim Mayıs ayı sonu Haziran ayının ilk haftaları önemli bir rahatlama olacak" dedi.

ZAMAN KAZANDIK

Alınan tedbirler sayesinde virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı da çok önemli bir zaman kazanıldığını söyleyen Prof. Dr, Özlü, "Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun" diye konuştu.



Zincir kırılacak

İnsandan insana bulaşma zincirinin bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla başladığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Korona virüse karşı mücadelede bütün ülkeler vaka sayısının hızla artarak tıbbi kapasitenin üstüne çıkmasını engellemek için çalışıyor. Biz Türkiye olarak zamanında tedbir aldık. Ancak Avrupa almadı. İtalya'da, İspanya'da olan bu. Hasta sayısı birden patlayınca sağlık sistemi çöktü, çamaşırhanelere, spor salonlarına hasta yatırmak zorunda kaldılar. Bizim bütün derdimiz ilk etapta artıştaki bu dikliği kırmak. Bunu sağlamanın tek yolu da vatandaşın evden çıkmaması" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL