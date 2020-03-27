‘Öldürülmekten korkuyorum’

Gaziantep'te eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S, (23) Antalya'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için 19 Şubat günü kayınpederi Mamut S. tarafından bıçaklandı.

'BİZİ KORUMAYA ALIN'

Tedavisinin ardından taburcu olup 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak Antalya'ya yerleşen Buket S, öldürülmekten korktuğunu söyledi.Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S, "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı top-ladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devle-timiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Kayınpederi tarafından vücudunun 6 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralanırken kayınpeder tutuklandı.