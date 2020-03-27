Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ile sığınak ve barınaklar imha edildi.
PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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