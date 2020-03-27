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’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu

PKK’lılara ait yaşam malzemeleri bulundu
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ile sığınak ve barınaklar imha edildi.

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