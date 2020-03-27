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Haberler Gündem Semiha teyzeye ‘evde kal’ çağrısı

Semiha teyzeye ‘evde kal’ çağrısı

Semiha teyzeye ‘evde kal’ çağrısı
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında kurulan vefa sosyal destek grubunda kaydı bulunan 80 yaşındaki Semiha Aksoy'u, Başkan Erdoğan telefonla aradı.

Erdoğan, Aksoy'un sağlık durumu hakkında bilgi almasının ardından, kendisinden sokağa çıkmamasını istedi. Aksoy, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetlerinden memnun olup olmadığını soran Erdoğan'a "Bu hizmetlerden ihtiyaç duyduğumda faydalanacağım. Devletimiz güçlü, inanıyorum ki salgının üstesinden de geleceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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