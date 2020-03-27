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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapacak

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapacak

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapacak

27.03.2020, 21:07

Son dakika... Başkan saat 22:00'da açıklama yapacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak haberimizde takip edebilirsiniz.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saat 22.00'de koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunacak.

Detaylar gelecek...

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