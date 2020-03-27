Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! İşte hafta sonu yasaklanan yerler

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna, "Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir" şeklinde cevap verdi. Bakan Soylu ayrıca, "Cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

"Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijmen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketleere ciddi çağrılarda bulunduk. bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir.

"HAYAT YÜZDE 80 DURMUŞ DURUMDA"

Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz."

OTOBÜS SEYAHATLERİ

Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız."

"GEREK YOK DEMEM"

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

"FIRSATÇILAR KONUSUNDA ACIMASIZ OLACAĞIZ"

"Fırsatçılar konusunda acımasısız. Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımız bilmelerini isteriz. Şu ana kadar 217 farklı ürün satışı yapan vere işlem yaptık. Fahiş fiyat, stok ortaya koyanlarla ilgili özel bir birim oluşturduk.112, 156, 175 her birine vatandaşımızdan bekliyoruz bildirimleri."

SAHİL VE PİKNİK YERLERİNE YASAK



"Biraz sonra yayınlanacak bu geceden itibaren mesire alanların, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak balık tutmak dahil yasaklanıyor. Hafta sonları yasaklanıyor bizim kararımızla ama valilerimiz onu tüm haftaya yayabilirler"

UMREDEN DÖNENLERİN DURUMU

"Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler"