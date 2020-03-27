‘Yayılımı önleyemezsek OHAL gündeme gelir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Alınan önlemler sayesinde hayatın yüzde 80 oranında durduğunu kaydeden Soylu, "Tedbirler salgının yayılma hızını olumlu etkiledi. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Eğer salgını önleyemeyecek duruma gelirsek sokağa çıkma yasağı da gündeme gelebilir, bir engel yok" dedi. Avrupa'nın gıda tedariği ve sağlık sisteminde problem yaşadığını hatırlatan Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var. Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görev başında" diye konuştu.

'TEDBİRLERİ YÜKSELTİRİZ'

Öncelikle tedbirleri sağlık sisteminin ayakta kalması, kamu düzeninin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanması, gıda temininin devam etmesi olarak sıralayan Bakan Soylu, "Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri yükselterek almış oluruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Biz de böyle bir sorun yok" ifadelerini kullandı.